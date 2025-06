Hewlett Packard bate expectativas do 2º tri impulsionada por demanda de IA

(Reuters) - A Hewlett Packard Enterprise superou as estimativas de receita e lucro do segundo trimestre, motivada pela demanda por seus servidores de inteligência artificial e pelo segmento de nuvem híbrida.

A empresa se beneficiou de um aumento nos gastos com arquitetura avançada de data center, projetada para suportar as complexas necessidades de processamento da IA generativa.

O rápido crescimento da inteligência artificial generativa impulsionou a demanda por servidores otimizados da Hewlett Packard, que são alimentados por processadores Nvidia e podem executar aplicativos complexos.

Para o trimestre encerrado em 30 de abril, a empresa registrou receita de US$7,63 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$7,45 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O lucro ajustado por ação no segundo trimestre foi de 38 centavos de dólar, superando a estimativa de 32 centavos de dólar por ação.

A receita de servidores aumentou 5,7%, para US$ 4,06 bilhões, e a receita do segmento de nuvem híbrida cresceu 13%, para US$ 1,45 bilhão.

A Hewlett Packard reforçou sua previsão de crescimento da receita anual para 7% a 9%, em comparação com sua previsão anterior de crescimento de 7% a 11%.

"Continuamos a navegar em um cenário macroeconômico e geopolítico complexo e continuamos preparados para tomar medidas adicionais na segunda metade do ano para cumprir nossa perspectiva fiscal de 2025", disse Myers.

A empresa prevê uma receita para o terceiro trimestre entre US$ 8,2 bilhões e US$ 8,5 bilhões, em comparação com uma estimativa de US$ 8,17 bilhões.

(Reportagem de Juby Babu, na Cidade do México)