Gripe aviária: foco em ave silvestre é confirmado no DF; casos totais sobem a 171

Brasília, 4 - Um novo caso de gripe aviária (influenza aviária em alta patogenicidade) em aves silvestres foi confirmado em Brasília, no Distrito Federal, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 8h30. O foco envolve aves da espécie irerê (dendrocygna viduata). O caso, confirmado na terça-feira, 3, pelo governo do Distrito Federal, estava sendo investigado desde 28 de maio e ocorreu no Zoológico de Brasília.As notificações em aves e/ou de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).No total, o País já registrou 167 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 163 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 171 ao todo no País. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.Há oito investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País. Nenhuma suspeita ocorre em plantel comercial. Seis suspeitas são investigadas em aves de subsistência em Westfália (RS), Itatiaiuçu (MG), Quixeramobim (CE), Itajuípe (BA), Novo Cruzeiro (MG) e Macapá (AM). Há, ainda, outras duas suspeitas envolvendo aves silvestres em Santo Antônio do Monte (MG) e Rurópolis (PA). As investigações estão em andamento, com coleta de amostra e ainda sem resultado laboratorial conclusivo, segundo as informações oficiais.Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.