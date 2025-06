Governo de SP lança edital de contratação de profissionais para combater greening

São Paulo, 4 - O governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (3), abertura de edital público que tem como objetivo a contratação de 28 profissionais para atuar no combate ao HLB/Greening, doença que ameaça a citricultura em todo o mundo. O investimento aproximado é de R$ 4 milhões, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O anúncio ocorreu durante a abertura da 50º Expocitros, em Cordeirópolis, informou a secretaria em comunicado.A contratação se dará por meio de termo de cooperação com uma Organização da Sociedade Civil (OSC) e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelos anos subsequentes. Os profissionais atuarão divididos em seis equipes com quatro técnicos agropecuários cada, dois agrônomos e dois profissionais da área administrativa. Os contratados vão atuar com servidores da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), explicou a secretaria.As equipes atuarão em regiões que ainda serão definidas, mas que participarão em pontos estratégicos a fim de regionalizar todas as áreas produtivas do Estado. "Com reforço na fiscalização, reforçamos ter maior sucesso no controle efetivo do psilideo, inserido vetor da doença", disse na nota o agrônomo e diretor do Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal (DDSIV), Alexandre Paloschi."Essa é uma medida fundamental para a preservação da cadeia da citricultura em nosso Estado. Mais monitoramento é simultâneo de maior produtividade e segurança para os pomares paulistas. São Paulo concentra aproximadamente 80% da produção nacional e proporciona quase 50 mil empregos só em 2024", acrescentou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.