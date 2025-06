Governadora de Massachusetts pede libertação imediata de estudante brasileiro detido por polícia de Trump

A governadora de Massachusetts, Maura Healey, publicou na terça-feira (3) um vídeo nas redes sociais pedindo a libertação imediata do estudante brasileiro Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos, detido na semana passada por agentes da polícia de imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

"Ele não tem antecedentes criminais. É apenas um estudante. Seu lugar é na escola, não em uma prisão", declarou Healey, visivelmente emocionada. Segundo a governadora, a prisão de Marcelo abalou a comunidade de Milford, cidade onde ele vivia com a família e estudava desde que chegou aos EUA.

Veja o vídeo:

"Free Marcelo"

A comoção também marcou a noite esportiva da cidade. O primeiro jogo da temporada do time de vôlei da Milford High School, onde Marcelo era atleta, virou um protesto silencioso. Colegas de classe e amigos compareceram em peso ao ginásio, todos vestidos de branco e usando camisetas com a frase "Free Marcelo" estampada no peito. Alguns estudantes também levavam o número 10 nas costas ? em homenagem à camisa usada por ele.

"O ginásio nunca esteve tão elétrico, nem mesmo durante os pep rallies [eventos escolares]", contou o estudante Ben Pezza à imprensa local. "Foi emocionante ver toda a cidade reunida por ele."

O espaço estava tão cheio que parte do público precisou acompanhar o jogo no auditório da escola. Adesivos com mensagens de apoio também foram distribuídos entre os presentes.

Marcelo foi detido por agentes do ICE enquanto se dirigia para o treino da equipe, no último final-de-semana.

A prisão ocorreu pouco depois de ele ter sido identificado em uma operação migratória, embora não haja acusações criminais contra ele.

De acordo com uma porta-voz da família, o adolescente enfrenta condições precárias na detenção em Burlington, onde permanece sob custódia.

"Não há camas suficientes, então ele está dormindo no chão", denunciou Coleen Greco. "Ele está se alimentando basicamente de bolachas. Será transferido para a unidade de Plymouth, onde há camas disponíveis e melhores condições."

A situação do estudante segue indefinida. Uma audiência marcada para esta quinta-feira (5) deve definir os próximos passos do processo e o possível destino do jovem brasileiro.