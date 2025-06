Genial/Quaest: 31% acreditam que governo Lula é principal responsável pelo desvio do INSS

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 4, mostra que 31% dos brasileiros acreditam que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é o principal responsável pelo desvio de dinheiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para 14%, o maior imputado é o próprio instituto. Em seguida, aparecem as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados (8%), o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (8%) e os aposentados que não conferiram os descontos antes (1%); 12% apontam "outros", e 26% não souberam ou não responderam.

O levantamento também mostra que 52% dos entrevistados acreditam que a prioridade do governo Lula deveria ser devolver o dinheiro desviado apenas com os recursos que forem bloqueados das entidades investigadas. Enquanto isso, 41% entendem que deve ser realizada a devolução do dinheiro desviado dos aposentados, mesmo que seja preciso utilizar recursos públicos.

Para 50% dos entrevistados, é importante que o Legislativo abra uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, em contraste com 43% que dizem que a investigação da Polícia Federal (PF) é suficiente e que a oposição só quer desgastar o governo.

Foram realizadas 2.004 entrevistas face a face com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.