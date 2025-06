Dentista é indiciado por morte de idoso que ganhou R$ 201 mi na Mega-Sena

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou hoje um dentista pela morte do pecuarista Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, durante uma cirurgia odontológica em Cuiabá. O idoso ganhou sozinho, 25 dias antes de morrer, R$ 201 milhões em um sorteio da Mega-Sena.

O que aconteceu

Profissional foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A Polícia Civil apontou a "inobservância técnica de profissão, arte ou ofício em face da vítima", ou seja, o dentista não seguiu normas técnicas necessárias para o exercício da odontologia. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto passava pela intervenção.

Investigação indicou que dentista não fez o monitoramento adequado de sinais vitais do paciente durante o procedimento. Exemplos citados pelas autoridades são o não uso contínuo de oxímetro e monitor cardíaco, e a anamnese "insuficiente", com o uso apenas de marcações em formulário padrão. O consultório também não tinha itens de emergência médica, como desfibrilador ou ferramentas para estabilizar um paciente em caso de urgência.

Apuração também apontou que foi usado uma alta dosagem de anestésico no procedimento. O uso não considerou a saúde de Antônio, que era cardíaco, tinha hipertensão e diabetes. Também não houve avaliação cardiológica do paciente por profissional capacitado. Apesar das conclusões, a polícia não apontou nenhuma relação entre a morte de Antônio e o prêmio que ele ganhou na Mega-Sena.

Foi constatado ainda que a reação adversa do paciente não foi manejada com eficácia e o tempo de resposta da equipe foi inadequado. Após o procedimento, a equipe liberou o paciente com acompanhamento clínico precário, tendo os primeiros sinais de agravamento ocorridos ainda na recepção da clínica, sem suporte técnico adequado.

Polícia Civil de Mato Grosso

Agora, o inquérito segue para análise do Ministério Público. O órgão avaliará se denuncia ou não o profissional pela morte do pecuarista. Não há informações sobre a movimentação ou herança dos valores ganhos pelo pecuarista no sorteio.

O nome do dentista não foi divulgado pela polícia. Desta forma, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

A reportagem tenta contato com o CROMT (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso). O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Relembre o caso

O pecuarista morreu no dia 4 de dezembro em um consultório odontológico em Cuiabá, onde morava. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória ao fazer um procedimento cirúrgico na clínica.

A vítima iniciou o tratamento dentário uma semana antes de morrer, segundo a polícia. Antônio, que deixou quatro filhos, foi velado e enterrado em Jaciara, no interior do Mato Grosso, onde nasceu.

Após fazer um jogo simples de seis dezenas, pelo preço de R$ 5, em 9 de novembro, Lopes acertou todos os números da Mega Sena. Os números acertados pelo pecuarista no concurso 2.795 foram: 13, 16, 33, 43, 46 e 55. A probabilidade de ocorrer esse tipo de acerto é de um em 50.063.860 casos.

Antônio retirou o prêmio de R$ 201.963.763,26 no dia 11 de novembro. O pecuarista comprava e vendia gado nas fazendas de Mato Grosso.

(Com Estadão Conteúdo)