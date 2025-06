Gangue criminosa rouba US$64 milhões de autoridade fiscal britânica em esquema de phishing

LONDRES (Reuters) - Uma gangue criminosa roubou 47 milhões de libras (US$63,76 milhões) da autoridade fiscal do Reino Unido no ano passado, usando táticas de phishing para acessar mais de 100 mil contas de clientes e reivindicar falsamente pagamentos do governo.

Um aviso publicado nesta quarta-feira pela Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC, na sigla em inglês) no site do governo britânico revelou o acesso não autorizado e disse que nenhum cliente sofreu perdas financeiras.

A vice-diretora executiva do HMRC, Angela MacDonald, disse a parlamentares que os fraudadores disfarçados de clientes conseguiram extrair três pagamentos, totalizando 47 milhões de libras. "Isso é muito dinheiro e é muito inaceitável", afirmou.

O presidente-executivo da autoridade fiscal, John-Paul Marks, falando ao lado de MacDonald numa audiência agendada pelo comitê para discutir o trabalho da repartição de finanças, disse que houve uma investigação criminal sobre o incidente no ano passado que levou a algumas prisões.

"Tratava-se de phishing do crime organizado para obter dados de identidade fora dos sistemas do HMRC", disse Marks.

Em uma declaração separada enviada por email à Reuters, o HMRC disse que o incidente não foi um ataque cibernético.

"O incidente envolveu criminosos que usaram informações pessoais a partir de atividades de phishing ou dados obtidos em outros lugares para tentar reivindicar dinheiro do HMRC", afirmou o comunicado.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)