Gabarito da Obmep 2025: saiba quando respostas corretas devem ser liberadas

O gabarito da 20ª Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) será divulgado 30 dias úteis após a realização da prova. Como o teste foi aplicado ontem (3), o documento com as respostas corretas das questões deve ser liberado até o dia 16 de julho.

O que aconteceu

Mais de 18,6 milhões de estudantes de todas as regiões do Brasil participaram da primeira fase. Realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a competição celebra mais de duas décadas de história batendo recorde: 57.222 escolas de 5.566 municípios vão participar, o que representa 99,93% de cobertura nacional - o maior número já registrado desde sua criação, em 2005.

Nesta primeira fase, as provas serão aplicadas e corrigidas pelas próprias escolas, conforme regulamento. O estudante teve 2h30 minutos para resolver 20 questões objetivas do exame, preparado em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). O regulamento da olimpíada está disponível no site.

A relação dos candidatos aprovados para a segunda fase será divulgada em 1º de agosto no site da Olimpíada. A etapa final da competição será realizada em 25 de outubro nos locais previamente informados pela Obmep.

Premiação e bolsa

A OBMEP distribuirá 8.450 medalhas nacionais. Serão 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição premiará também os melhores desempenhos estaduais, com a entrega de pelo menos 20,5 mil medalhas.

Estudantes de escolas públicas que conquistarem medalhas nacionais ainda ganham o direito de participar do PIC (Programa de Iniciação Científica Júnior). O projeto oferece aulas de aprofundamento em matemática e uma bolsa de R$ 300 paga pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Neste ano, os 969 professores premiados vão ganhar, além do diploma e do livro de apoio, uma medalha de ouro especial. Os docentes que se destacarem na competição científica vão concorrer ainda a oito viagens: seis para a Cerimônia Nacional de Premiação da Obmep 2026 e duas para o Encontro do Hotel de Hilbert, quando alunos que se destacaram no PIC recebem aulas avançadas de matemática.

* Com informações da Agência Brasil.