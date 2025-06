Fluxo cambial total em 2025, até 30 de maio, é negativo em US$ 10,164 bi, aponta BC

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 10,164 bilhões em 2025, até o dia 30 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 4. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 32,158 bilhões. O comercial tem entrada líquida de US$ 21,994 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 236,359 bilhões e vendas de US$ 268,517 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 95,061 bilhões e exportações de US$ 117,056 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 13,071 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 31,958 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 72,027 bilhões em outras operações.

Mensal

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,256 bilhão em maio. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 7,737 bilhões no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 6,481 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 46,531 bilhões e vendas de US$ 54,268 bilhões no acumulado do mês. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 18,946 bilhões e exportações de US$ 25,426 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,920 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 6,50 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 16,006 bilhões em outras operações.

Semana

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,059 bilhão na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,323 bilhões entre 26 e 30 de maio. O comercial, saldo positivo de US$ 3,382 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 9,959 bilhões e vendas de US$ 12,282 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial teve importações de US$ 4,548 bilhões e exportações de US$ 7,930 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 670 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 2,736 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 4,525 bilhões em outras operações.