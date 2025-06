Fávaro: expectativa é finalizar acordo Mercosul-UE até março

São Paulo e Brasília, 4 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira, 4, em entrevista coletiva, que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está avançando "a passos largos" e pode ser concluído até março de 2026, após a tramitação nos Parlamentos dos países envolvidos. Segundo ele, o processo de formalização definitiva segue em curso com apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva."O acordo Mercosul-União Europeia está avançando pela dedicação do presidente Lula", afirmou Fávaro, ao comentar o estágio atual das tratativas. De acordo com o ministro, o texto está atualmente em fase de tradução, o que deve ocorrer até julho. "O rito para formalização definitiva caminha a passos largos", reforçou.Fávaro destacou que, após a tradução, o documento vai para análise e aprovação dos Parlamentos dos países do bloco sul-americano e europeu. "A expectativa é finalizar o acordo até março de 2026", disse o ministro. Ele voltou a afirmar que o tratado é uma oportunidade para ampliar mercados para o agronegócio brasileiro, especialmente em um momento em que o país busca diversificar destinos e fortalecer sua presença internacional.