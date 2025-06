Fábricas de autopeças na Europa fecham após restrições de terras raras da China, diz associação

BERLIM (Reuters) - Várias fábricas e linhas de produção de fornecedores automotivos europeus foram fechadas devido à escassez de terras raras causada por restrições de exportações da China, informou a associação de autopeças da Europa, a CLEPA, alertando para a possibilidade de mais problemas.

Das centenas de solicitações de licenças de exportação feitas pelos fabricantes de autopeças desde o início de abril, apenas um quarto foi concedido até o momento, acrescentou a CLEPA, com alguns pedidos sendo rejeitados com base no que a associação descreveu como "motivos altamente processuais".

"Os procedimentos parecem variar de província para província e, em vários casos, foram solicitadas informações sensíveis à propriedade intelectual", disse a associação, acrescentando que, se o processo não for simplificado em breve, mais fábricas provavelmente serão afetadas nas próximas três ou quatro semanas, à medida que os estoques se esgotarem.

A decisão da China, tomada em abril, de suspender as exportações de uma ampla gama de terras raras e ímãs relacionados, afetou as cadeias de suprimentos centrais para montadoras de automóveis, fabricantes aeroespaciais, empresas de semicondutores e prestadores de serviços militares, levando grupos do setor na Alemanha, nos EUA e na Índia a pedirem aos governos para que pressionem Pequim por uma solução rápida.

(Por Victoria Waldersee)