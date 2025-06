Exportações de armas de Israel bateram recorde em 2024

O Ministério da Defesa de Israel disse, nesta quarta-feira (4), que suas exportações de armas alcançaram um recorde histórico de mais de 14,7 bilhões de dólares (cerca de 83,3 bilhões de reais) em 2024, com um forte aumento nos acordos com os Estados árabes do Golfo.

"Israel alcançou novamente um recorde histórico em exportações de defesa em 2024, marcando o quarto ano consecutivo de recordes", disse o ministério, que supervisiona e aprova as exportações das indústrias de defesa israelense.

A maioria (56,8%) dos acordos firmados foram "mega acordos" avaliados em pelo menos 100 milhões de dólares (cerca de 566,8 milhões de reais) cada um, disse o ministério, agregando que os "resultados operacionais" na guerra de Gaza impulsionaram a demanda.

Desde que a guerra estourou, provocada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, o ministério disse que estava operando em "modo de emergência", mobilizando-se para a guerra com produção 24 horas por dia "enquanto mantinha a fabricação para clientes estrangeiros".

"Os sucessos operacionais da guerra e o desempenho comprovado no campo de batalha dos sistemas israelenses impulsionaram uma forte demanda internacional por tecnologia de defesa israelense, concluindo 2024 com uma nota particularmente alta com acordos de exportação recordes", destacou.

O ministério especificou que a demanda por seus mísseis, foguetes e sistemas de defesa aérea havia "alcançado um novo marco significativo" e representava cerca de 48% do número total de exportações, em comparação com 36% em 2023.

Além disso, "as exportações de sistemas espaciais e satelitais tiveram um crescimento substancial, representando 8% dos acordos em 2024 em comparação com 2% em 2023", disse o ministério.

A divisão das regiões para as quais as armas foram exportadas mostrou que os países europeus representaram mais da metade.

As vendas para países que assinaram os acordos de normalização com Israel -os Acordos de Abraão-, como os Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, aumentaram significantemente de 3% em 2023 para 12%.

"Precisamente durante um ano difícil e complexo de guerra, Israel alcançou um recorde histórico em exportações de defesa", disse o ministro da defesa, Israel Katz, no comunicado.

