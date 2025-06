EUA: CBO estima que tarifas reduzirão déficits e tamanho da economia, além de aumentar inflação

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) estimou nesta quarta-feira, 4, os efeitos orçamentários e econômicos dos aumentos de tarifas implementados entre 6 de janeiro e 13 de maio de 2025.

As estimativas a seguir para o período de 2025-2035 refletem os efeitos relativos às projeções orçamentárias e econômicas que o escritório publicou em 17 de janeiro de 2025.

Segundo o CBO, as mudanças tarifárias reduzirão o tamanho da economia dos EUA - em parte devido às tarifas impostas por outros países em retaliação. Estima-se também que as tarifas reduzirão os déficits federais totais em US$ 2,8 trilhões.

O escritório projeta que a inflação aumentará em uma média anual de 0,4 ponto porcentual em 2025 e 2026, reduzindo o poder de compra de famílias e empresas.

O CBO concluiu essa análise antes de os tribunais emitirem decisões em 28 e 29 de maio relacionadas a determinadas tarifas em vigor.