EUA ameaça impor tarifas sobre peças de aviões em junho

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou nesta quarta-feira (4) que Washington estabelecerá "novos padrões" nas tarifas sobre as peças de aeronaves importadas neste mês.

"Esperamos que, provavelmente até o final do mês, tenhamos uma análise e estabeleçamos o padrão para as tarifas sobre as peças de aviões", declarou Lutnick durante uma audiência no Senado.

"A chave é proteger nossa indústria e nos assegurar de que aqueles que comercializam conosco nos tratam de forma justa", acrescentou.

