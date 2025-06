Estes alimentos podem baixar a pressão - mas você deve fazer sua parte

A hipertensão arterial é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Silenciosa, sem sintomas aparentes, ela pode causar danos graves ao coração, ao cérebro, aos rins e a outros órgãos vitais. Mas adotar uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes específicos pode ajudar a manter a pressão sob controle.

Muito além da redução do sal

A redução da ingestão de sal é um dos primeiros conselhos para quem quer baixar a pressão. O excesso de sódio contribui para o aumento da pressão arterial e sobrecarrega os vasos sanguíneos. "Recomenda-se que a ingestão de sódio seja limitada a aproximadamente 2 g por dia", orienta o cardiologista Rui Póvoa. Mas reduzir o sal é apenas o começo: a dieta como um todo tem impacto decisivo na saúde cardiovascular.

"É necessário que o alimento faça parte de uma dieta saudável para que o seu efeito seja potencializado", explica a nutricionista Marcia Gowdak. Em outras palavras: não adianta comer um alimento benéfico e continuar abusando de frituras, alimentos ultraprocessados, açúcar e sal. É o padrão alimentar como um todo que conta.

Campeões naturais da vasodilatação

Alguns alimentos são considerados aliados naturais na luta contra a hipertensão por suas propriedades vasodilatadoras. Eles ajudam os vasos sanguíneos a relaxarem, o que facilita a circulação do sangue e reduz a pressão nas paredes arteriais. Veja quais são:

Alho e chocolate amargo (acima de 70% de cacau): estimulam a produção de óxido nítrico, um potente vasodilatador natural;

Cebola: rica em quercetina, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias e que ajuda a reduzir a pressão;

Beterraba, espinafre e outros vegetais: fontes de potássio, que ajuda a eliminar o excesso de sódio do corpo. "A ingesta de potássio é benéfica, principalmente aquele oriundo de alimentos como feijões, ervilhas, vegetais verde-escuros, banana, melão, cenoura, beterraba, frutas secas, tomate, batata e laranja", explica Rui Póvoa. Aumentar a presença desses alimentos no dia a dia é uma estratégia eficaz e segura — especialmente para quem tem pressão limítrofe ou já foi diagnosticado com hipertensão.

Pimenta: contém capsaicina, substância que pode contribuir para a dilatação dos vasos;

Iogurte natural: rico em cálcio, que auxilia na contração e relaxamento dos vasos sanguíneos.

Mas aqui vai um recado: "O consumo isolado não traz benefício algum", lembra Gowdak. Esses alimentos só funcionam como aliados se estiverem inseridos em uma dieta balanceada.

Imagem: Getty Images

Siga o tratamento e mude o estilo de vida

O controle da pressão arterial reduz o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, doença renal e outras complicações associadas à aterosclerose. "Tratar a pressão alta é uma 'poupança' para o futuro", reforça o cardiologista Póvoa.

É importante lembrar que a hipertensão tem origem multifatorial: há fatores genéticos, ambientais, hormonais e comportamentais envolvidos. Medir a pressão ao menos uma vez por ano é essencial para detectar o problema precocemente.

Além disso, a prática regular de exercícios físicos, a perda de peso, a redução do consumo de álcool e o abandono do tabagismo são medidas fundamentais. "O sedentarismo precisa ser eliminado", afirma Póvoa, continuando que dormir bem, reduzir o estresse, manter conexões afetivas e buscar uma rotina mais equilibrada também contribuem para a saúde do coração — e dos vasos.

Com mudanças consistentes, os efeitos começam a aparecer em semanas ou meses. O importante é persistir. O corpo responde gradualmente a hábitos mais saudáveis, e isso se reflete na pressão arterial, na disposição, no bem-estar e na qualidade de vida.

*Com informações de reportagem publicada em 19/01/2022