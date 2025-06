Estava no primeiro lote e não recebeu a restituição? Saiba o que fazer

A ansiedade para receber a restituição do imposto de renda é grande, principalmente dos contribuintes que se adiantaram e enviaram a declaração nos primeiros dias. A regra é clara: quem entrega antes, recebe antes. Mas, na prática, pode não ser bem assim.

O que aconteceu

Precisa checar o status da declaração. O primeiro ponto a esclarecer é que estar classificado em determinado lote não significa, necessariamente, que o contribuinte será o primeiro a receber a restituição. Isso porque embora existam os lotes de pagamento, é fundamental verificar antes o status da declaração do Imposto de Renda.

O primeiro passo é acessar o e-CAC e entrar no programa "Meu Imposto de Renda". Em seguida, é preciso clicar na opção referente à declaração do IRPF 2025 e consultar o extrato de processamento. Nessa etapa, será possível verificar se há pendências ou se a declaração foi retida em malha fiscal. Se houver apontamentos, será necessário realizar a retificação ou cumprir as exigências determinadas pela Receita Federal.

Caso não existam pendências, o extrato deve exibir a mensagem: "Aguardando momento para o pagamento da restituição. Após isso, retorne à tela anterior e acesse a opção "Consulta Restituição", em que constará se há previsão de pagamento ou não - o que pode variar conforme a liberação de recursos por parte da União.

Roberto Beninca, advogado especializado em direito tributário e sócio da MBW Advocacia.

Checar se as informações estão corretas. Por fim, se houver algum erro no pagamento na data prevista, é essencial verificar se os dados bancários estão corretos e se não há restrições na conta. Caso o crédito não seja efetivado, a restituição será reagendada e incluída em lote posterior.

Receita esperava receber um número maior de declarações. De acordo com balanço da Receita Federal, 43,3 milhões de contribuintes entregaram a declaração no prazo, até dia 30 de maio. Mas a Receita esperava mais. Aproximadamente 2,9 milhões de pessoas estão em dívida com o fisco.