Espanha cancela compra de mísseis antitanque de Israel, diz imprensa

A Espanha cancelou a compra de 168 postos de disparos e 1.680 mísseis antitanque da empresa israelense Rafael, informou a imprensa espanhola nesta quarta-feira (4), em plena tensão bilateral pelos ataques a Gaza.

O contrato totalizava 287,5 milhões de euros (R$ 1,85 bilhões), segundo o El País, que citou "fontes governamentais", e o material seria fabricado na Espanha sob licença da empresa israelense.

Postos de disparos ou lançadores são as instalações de onde mísseis ou outros tipos de projéteis são atirados.

Fontes do Ministério da Defesa explicaram à AFP nesta quarta-feira que "um processo de revogação de licenças de origem israelense foi iniciado" junto com uma "reorganização dos programas para avançar no objetivo de alcançar independência e autonomia tecnológica".

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, é uma das vozes europeias mais críticas ao seu homólogo israelense Benjamin Netanyahu e a seus ataques a Gaza em resposta ao atentado do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2024.

