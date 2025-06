Enviado de Trump diz que riscos estão "subindo muito" após Ucrânia atingir bombardeiros russos

MOSCOU (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, disse que o risco de escalada da guerra na Ucrânia está "subindo muito" depois que as forças ucranianas usaram drones para atacar bombardeiros com capacidade nuclear em várias bases aéreas no interior da Rússia.

A Ucrânia disse que atacou campos de aviação na Sibéria e no extremo norte da Rússia no fim de semana, atingindo alvos a até 4.300 km das linhas de frente do conflito.

"Estou lhe dizendo, os níveis de risco estão subindo muito -- quero dizer, o que aconteceu este fim de semana", afirmou o enviado de Trump, Keith Kellogg, à Fox News.

"As pessoas precisam entender no espaço de segurança nacional: quando você ataca a parte do sistema de sobrevivência nacional de um adversário, que é a tríade nuclear, isso significa que seu nível de risco aumenta porque você não sabe o que o outro lado vai fazer. Você não tem certeza."

Rússia e Estados Unidos juntos detêm cerca de 88% de todas as armas nucleares.

Cada potência tem três formas principais de atacar com ogivas nucleares, conhecidas como a tríade nuclear: bombardeiros estratégicos, mísseis balísticos intercontinentais lançados por terra e mísseis balísticos lançados por submarinos.

Kellogg disse que o dano causado aos bombardeiros russos no fim de semana foi menos importante do que o impacto psicológico sobre a Rússia e que ele estava particularmente preocupado com relatos não confirmados de um ataque ucraniano a uma base naval no norte da Rússia.

A porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt disse na terça-feira que Trump não havia sido informado com antecedência sobre os ataques de drones da Ucrânia contra os bombardeiros russos.

Rússia e Ucrânia mantiveram conversações em Istambul na segunda-feira, mas fizeram poucos progressos para acabar com a guerra que se arrasta desde que Moscou enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia, há mais de três anos.

Kellogg disse que a Ucrânia havia apresentado uma "posição muito razoável", mas a Rússia mostrou uma "posição muito maximalista", e que o objetivo agora é "tentar superar isso".

