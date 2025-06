Eduardo Leite critica Bolsonaro, mas elogia Tarcísio: 'Trajetória própria'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, afirmou em entrevista ao Poder e Mercado, do Canal UOL, que tem fortes divergências e que não espera o apoio de Jair Bolsonaro em 2026, mas elogiou Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e ex-ministro do ex-presidente.

Naturalmente não me vejo tendo apoio de Bolsonaro. Eu tive fortes divergências com o ex-presidente, e eu insisto, não existem apenas dois caminhos, existem dois que estão polarizando o debate político, mas não existem apenas dois caminhos, ou é para ser com o Lula, ou é para enfrentando o Lula ter apoio do Bolsonaro, existe um cardápio variado de opções para os brasileiros, essa é a verdade.

Pode ser que os dois que neste momento protagonizam o debate político sejam estes, mas existem outras opções. Eu entendo que o Brasil precisa ter um caminho alternativo a esta polarização, que é fratricida, coloca brasileiros contra brasileiros e não resolve os problemas do nosso país.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Embora não poupe críticas a Bolsonaro, Eduardo Leite cita pontos de convergência com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiador declarado e ex-ministro do ex-presidente.

O governador Tarcísio de Freitas se coloca nessa posição de ser um apoiador de Jair Bolsonaro e naturalmente é adepto às suas ideias. Mas ele tem a própria trajetória sendo agora colocada em prática. Tem uma história de vida antes de Bolsonaro.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: