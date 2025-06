7 táticas para evitar lesões na corrida e dicas para evoluir no esporte

Do VivaBem, em São Paulo

Faz parte da vida de praticamente todo corredor lidar com lesões. Mas com alguns cuidados dá para proteger seu corpo e minimizar o risco de se machucar. Veja 7 táticas que vão ajudar você:

Aumente gradualmente o volume (distância) semanal de treino. A recomendação é que a quilometragem que você corre em uma semana nunca exceda 10% da anterior.

Faça exercícios de fortalecimento muscular e de mobilidade.

Realize um bom aquecimento no início de cada treino. Isso significa correr em ritmo bem leve de 10 a 20 minutos, dependendo do seu condicionamento.

Alterne treinos fortes e fracos. A maior parte do seu volume semanal deve ser composta por corridas leves a moderadas.

Nunca ignore a dor e busque ajuda médica caso perceba algum incômodo incomum.

Respeite o descanso.

Treine sempre com orientação de um profissional de educação física.

Quer saber quais são algumas das lesões mais comuns na corrida? Confira em reportagem de VivaBem.

Inspirações para correr

Vozes da Minha Corrida

O que passa na cabeça de uma corredora em um treino de 32 km? Na nova série em vídeo de VivaBem, a fisioterapeuta Raquel Castanharo compartilha seus pensamentos durante seu longão para a Maratona do Rio. Confira o primeiro episódio no vídeo abaixo.

Terapia em movimento

Imagem: Arquivo pessoal

Rafael Nascimento, 40 anos, já passou por altos e baixos e descobriu na corrida uma importante aliada no tratamento da depressão.

Em relato para VivaBem, o administrador contou como o esporte o ajudou perder 44 kg e melhorar a saúde mental. Leia aqui a história de Rafael.

É errado correr todos os dias? Sim, e você pode se machucar

Repleta de benefícios para a saúde física e mental, a corrida é um esporte viciante —uma das razões para isso é a tal da endorfina, substância produzida durante o exercício, que gera sensação de euforia, prazer e bem-estar.

Empolgadas, muitas pessoas começam a correr e querem treinar todos os dias. Mas vá com calma, pois você pode se machucar.

Ao correr, exigimos bastante dos músculos, das articulações, do sistema cardiovascular e até dos ossos. Dependendo da intensidade do exercício, nosso organismo precisa de cerca de 48 a 72 horas para se recuperar completamente e gerar as adaptações necessárias para o condicionamento melhorar.

Se correr todos os dias, você pode não só atrapalhar sua evolução no esporte, como também aumentar o risco de sofrer lesões.

A recomendação geral para um iniciante é correr de três a quatro vezes por semana, com ao menos um dia de descanso entre um treino e outro, como explicou o treinador Samir Sabadin em reportagem de VivaBem.

Conforme seu condicionamento evoluir e o corpo estiver mais bem adaptado à corrida —após cerca de seis meses a um ano praticando o esporte—, você pode aumentar o número de treinos e correr em dias seguidos. Mas é importante alternar um dia de treino forte com um de treino leve. Além disso, é fundamental ter ao menos um dia de descanso total na semana.