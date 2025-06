"Dembélé merece a Bola de Ouro", afirma Deschamps

"Ousmane (Dembélé) merece a Bola de Ouro", declarou o técnico da França, Didier Deschamps, nesta quarta-feira (4), véspera da semifinal da Liga das Nações da Uefa contra a Espanha de Lamine Yamal, outro dos principais candidatos.

Para o treinador francês, o troféu de melhor jogador do mundo, entregue anualmente pela revista France Football, "é para toda a temporada e, com o que Ousmane fez, ele merece a Bola de Ouro".

Dembélé conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o PSG e foi eleito o melhor jogador do torneio continental. Com 33 gols e 15 assistências, ele foi o artilheiro da temporada pelo clube da capital francesa, que também faturou três títulos nacionais (Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França).

"Para mim, sim, 100%", declarou em entrevista coletiva no estádio de Stuttgart, palco da partida contra os espanhóis nesta quinta-feira.

"Obviamente, sou a favor de Ousmane, porque ele é francês", afirmou, antes de ressaltar que não era um tema de debate que lhe agradasse particularmente às vésperas de "uma partida como a que temos nesta quinta-feira".

Deschamps insistiu que o duelo Espanha-França não decidirá a Bola de Ouro, mas será apenas mais um ponto a ser levado em consideração.

"Esta Liga das Nações pode dar alguma indicação, a Copa do Mundo de Clubes também, mas com a temporada que (Dembélé) fez...", concluiu.

Pouco antes, quem compareceu à sala de imprensa do estádio de Stuttgart foi o zagueiro Ibrahima Konaté, que também apoiou Dembélé abertamente.

"Falamos muito sobre Yamal e Mbappé, mas Dembélé teve uma temporada excepcional. Honestamente, acho que quem mais merece é Ousmane Dembélé", disse o jogador do Liverpool.

"É ilógico fingir que tudo será decidido no jogo desta quinta-feira (...) O que Ousmane fez nesta temporada é excepcional. Basta dizer que Ousmane merece a Bola de Ouro e ponto final", argumentou.

