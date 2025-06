Crowdstrike tem prejuízo após falha técnica, mas lucro por ação supera expectativa

A Crowdstrike registrou prejuízo no primeiro trimestre fiscal do ano com custos relacionados à falha técnica ocorrida no verão passado (do Hemisfério Norte) ainda afetando resultados. A empresa de cibersegurança divulgou prejuízo de US$ 110,2 milhões (US$ 0,44 por ação) no trimestre encerrado em 30 de abril.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,73, acima dos US$ 0,66 previstos por analistas consultados pela FactSet. Há um ano, no mesmo período, a empresa havia registrado lucro de US$ 42,8 milhões (US$ 0,17 por ação).

A receita da Crowdstrike cresceu 20% na comparação anual, a US$ 1,10 bilhão, levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,11 bilhão.

Com custos administrativos gerais relacionados à falha de software generalizada ocorrida em julho, a empresa registrou uma despesa de US$ 38,7 milhões. Além disso, gastou US$ 537 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao incidente.

Para o segundo trimestre, a CrowdStrike projeta receita entre US$ 1,14 bilhão e US$ 1,15 bilhão, abaixo do US$ 1,16 bilhão previsto pelos analistas. O lucro ajustado por ação está estimado entre US$ 0,82 e US$ 0,84, superando US$ 0,81 esperados.

Em relação ao ano fiscal completo, a projeção é de receita entre US$ 4,74 bilhões e US$ 4,81 bilhões, ante previsão de US$ 4,79 bilhões dos analistas consultados pela FactSet. A empresa estima lucro ajustado por ação entre US$ 3,44 e US$ 3,56. Analistas esperam US$ 3,46 de lucro ajustado por ação.