Criação de vagas no setor privado dos EUA desacelera em maio

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou muito menos do que o esperado em maio, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram apenas 37.000 vagas de emprego no mês passado, depois de 60.000 em dado revisado para baixo em abril.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 110.000 postos, contra 62.000 em abril relatados anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab, é publicado antes do relatório de emprego do governo para maio, que será divulgado na sexta-feira. Não há correlação entre os dois relatórios.

O mercado de trabalho continua a perder força em meio à incerteza econômica causada pelas tarifas. Dados do governo na terça-feira mostraram que havia 1,03 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em abril, pouco alterado em relação a março.

A economia dos EUA provavelmente abriu 120.000 postos de trabalho no setor privado em maio, após 167.000 em abril, segundo pesquisa da Reuters. O número total de vagas fora do setor agrícola foi estimado em 130.000, contra 177.000 em abril.

A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,2%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)