COP30: Prefeito de Belém diz não ter vergonha de problemas da cidade

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), criticou hoje a preocupação midiática sobre a capacidade da cidade em receber a COP30 em novembro e disse não ter vergonha dos problemas da capital paraense. Normando participou de um evento em São Paulo que reuniu empresas, investidores e instituições nacionais e internacionais.

O que aconteceu?

Prefeito de Belém defende COP30 como oportunidade de transformação. Em evento do AYA Earth Partners em parceria com a prefeitura de Belém, Normando fez um apelo por união e compromisso com a transformação social e ambiental da Amazônia. Para ele, a capital paraense deve ser encarada como símbolo de um novo modelo de desenvolvimento sustentável.

Críticas à superficialidade do debate. O prefeito apontou que muitas discussões na imprensa giram em torno da infraestrutura da cidade para receber o evento. "O que mais se vê em parcelas da imprensa, e até mesmo em pessoas que vivem em Belém, é se vai haver vaga de hotel cinco estrelas para se hospedar. Será que esse é o real motivo do evento? Será que o motivo do evento é turismo? Ou o motivo do evento é cuidar do planeta e das pessoas que vivem nele?", questionou.

Se o Círio funciona, a COP vai funcionar. Normando destacou que Belém realiza anualmente o Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do Brasil, o que seria prova da capacidade da cidade em receber o evento internacional. No ano passado, o governo do Pará estimou em 89 mil o número de turistas presentes na festa, que reuniu 2 milhões de pessoas. Para a COP, a expectativa de público é de 60 mil pessoas.

Normando ressaltou que não tem vergonha das mazelas sociais da cidade. O prefeito de Belém reconheceu que a cidade é a capital mais favelizada do Brasil e que muitas pessoas ainda vivem em palafitas, sem acesso a saneamento básico. "Eu não tenho vergonha disso, porque o que eu estou hoje aqui é pedindo e fazendo um apelo", disse. Para ele, de nada adianta repetir que a Amazônia é um patrimônio mundial ou nacional, ou defender apenas a preservação da floresta e dos rios, se não houver também compromisso concreto com as pessoas que vivem na região.

Parceria entre setores público e privado. O prefeito enfatizou que busca uma aliança estratégica entre poder público, empresas privadas, organismos internacionais e sociedade civil para fazer de Belém um case de transformação no pós-COP30. "Iniciativa privada nunca vai ser problema para nós. Iniciativa privada é solução. Ninguém faz nada na vida sozinho. E nós precisamos da iniciativa privada para nos ajudar a acelerar os grandes projetos de desenvolvimento da cidade", disse.

Evento em São Paulo

Roadshow Belém COP30. Evento foi realizado no AYA Hub, em São Paulo, para apresentar Belém como oportunidade de negócios sustentáveis. O painel "COP30 e o futuro de Belém: caminhos para o setor privado", mediado por Patrícia Ellen, contou com Ricardo Assumpção, da EY, André Godinho, secretário executivo para COP 30 da Prefeitura de Belém, Rubens Magno, do Sebrae/PA, além de Normando.

Quem é Igor Normando?

Primo de do governador Helder Barbalho, Normando tem 37 anos, é bacharel em Direito, foi vereador na capital paraense em 2012, elegeu-se deputado estadual em 2018 e presidiu a Assembleia Legislativa do Pará. Em 2023, assumiu a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania do estado. Durante a campanha eleitoral de 2024, o governador apoiou Normando ativamente na candidatura a prefeito.