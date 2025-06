Contra golpes, BC vai lançar nova versão de mecanismo para recuperar dinheiro no Pix

SÃO PAULO (Reuters) - Após o lançamento oficial do Pix Automático nesta quarta-feira, o Banco Central prevê novas ferramentas e atualizações ligadas ao sistema de pagamentos instantâneos para os próximos meses, incluindo uma versão mais abrangente do sistema que permite devolução de dinheiro para clientes vítimas de golpes.

Durante coletiva de imprensa em São Paulo, o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Renato Gomes, afirmou que uma versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução (MED) começará a funcionar em dezembro, com adesão opcional pelos bancos. Em fevereiro de 2026, a nova versão do MED será obrigatória para todas as instituições.

Na versão atual, um cliente que teve recursos retirados da conta por Pix, de forma fraudulenta, pode acionar o MED por meio do banco. Ao ser acionado, o mecanismo rastreia a conta de destino dos recursos e, caso o dinheiro siga disponível, ele é bloqueado para devolução ao cliente prejudicado.

A limitação da versão atual do MED, conforme Gomes, ocorre porque os recursos geralmente são transferidos para uma conta e imediatamente repassados para outras, inviabilizando o bloqueio. Assim, a recuperação de recursos por meio do MED chega a apenas 7% dos fundos.

Com o MED 2.0, de acordo com Gomes, será possível congelar e devolver recursos que estiverem em níveis mais baixos -- ou seja, dinheiro que foi para outras contas após a transferência original.

PIX PARCELADO E PIX GARANTIA

Outro avanço previsto pelo Banco Central diz respeito ao Pix Parcelado, ferramenta que permite que o usuário tome crédito, na instituição financeira, para pagar alguma conta via Pix.

De acordo com Gomes, o BC pretende uniformizar esta experiência de tomada de crédito entre as instituições financeiras. A previsão é de que a novidade esteja pronta em novembro.

Uma terceira ferramenta em planejamento, mas sem prazo de lançamento, é a do Pix Garantia. Com ela, uma empresa que tem a previsão de recebimento de pagamentos por Pix ao longo do tempo poderá utilizar estes recebíveis como garantia para a tomada de crédito.

Gomes e outras autoridades do Banco Central, incluindo o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, participaram nesta quarta-feira da terceira edição do evento Conexão Pix, em São Paulo.

