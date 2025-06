Como eram superaviões russos destruídos por drones camuflados da Ucrânia?

Um ataque executado por 117 drones operados remotamente pela Ucrânia dentro do território russo destruiu 41 aviões militares no domingo, pelo menos três modelos deles de uso estratégico para as forças de Putin, segundo a Associated Press.

Quais aeronaves eram estas

Beriev A-50

Beriev A-50 Imagem: Mil.ru/Creative Commons

Aeronave de alerta aéreo antecipado e controle. O modelo soviético derivado do cargueiro Ilyushin Il-76 é equipado com radar e monitora espaço aéreo para fornecer informações valiosas de inteligência. Na prática, ele é um centro de controle militar no ar e pode identificar ameaças à distância. Segundo o jornal Kyiv Independent, a Rússia possui menos de 10 aeronaves destas ainda hoje.

Criado: em 1978, entrou em atividade em 1987, segundo Exército dos EUA;

em 1978, entrou em atividade em 1987, segundo Exército dos EUA; Alcance: detecção é de 650 km para alvos aéreos e 300 km para alvos de solo;

detecção é de 650 km para alvos aéreos e 300 km para alvos de solo; Tripulação: de até 15 pessoas;

de até 15 pessoas; Velocidade máxima: 850 km/h;

850 km/h; Peso máximo carregado na decolagem: entre 170 mil e 190 mil kg, dependendo do modelo;

entre 170 mil e 190 mil kg, dependendo do modelo; Comprimento: 46,6 m;

46,6 m; Altura: 14,8 m;

14,8 m; Envergadura: 50,6 m;

50,6 m; Diferencial: enorme antena de radar com diâmetro de nove metros e pode controlar até 10 caças em combate aéreo ou ataque ao solo.

Tupolev Tu-95

Tupolev Tu-95 Imagem: Sergey Kustov/Creative Commons

Bombardeiro nuclear estratégico da União Soviética. Ele foi o responsável por lançar, em um teste no Ártico em 1961, a Bomba Czar (também conhecida como Tsar Bomba), considerado o artefato nuclear mais poderoso que já explodiu em toda a história.

Criado: em 1952, entrou em serviço em 1955, segundo Exército dos EUA;

em 1952, entrou em serviço em 1955, segundo Exército dos EUA; Alcance: sistema de navegação de curto alcance, radares para bombas, meteorológicos, de terreno e etc., voa até 10.500 km sem reabastecimento;

sistema de navegação de curto alcance, radares para bombas, meteorológicos, de terreno e etc., voa até 10.500 km sem reabastecimento; Tripulação: de até sete pessoas;

de até sete pessoas; Velocidade máxima: 830 km/h;

830 km/h; Peso máximo carregado na decolagem: 185 mil kg;

185 mil kg; Comprimento: 49,1 m;

49,1 m; Altura: 13,3 m;

13,3 m; Envergadura: 50 m;

50 m; Diferencial: pode carregar até dois canhões de cano duplo GSH-23 . Ele ainda pode ser carregado com dois mísseis subsônicos de cruzeiro AS-4 Kitchen , 10 mísseis AS-15 Kent, oito mísseis KH-101 e 14 mísseis KH-65 . Há versões desta aeronave que podem transportar canhão antiaéreo extra ou enormes bombas de hidrogênio de até 27.500 kg.

Tupolev Tu-22M3

Tupolev Tu-22M3 Imagem: Dmitry Terekhov/Creative Commons

Primeiro bombardeiro supersônico produzido pela União Soviética e mais tarde pela Rússia, ele chegou a ser usado também pela Ucrânia. No entanto, ucranianos aposentaram sua frota há décadas.