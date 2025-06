Com gol de CR7, Portugal vence Alemanha (2-1) e vai à final da Liga das Nações

Portugal garantiu nesta quarta-feira (4) sua vaga na final de domingo da Liga das Nações da Uefa ao derrotar a anfitriã Alemanha por 2 a 1 em Munique e vai enfrentar Espanha ou França, que duelam na quinta-feira.

Após um primeiro tempo equilibrado, com chances para as duas equipes, a Alemanha abriu o placar no início da segunda etapa (48') por meio de Florian Wirtz, mas Portugal virou o jogo rapidamente, com um chute forte de Francisco Conceição (63') e um gol decisivo de sua incansável estrela, Cristiano Ronaldo (68'), que continua sendo um jogador fundamental aos 40 anos.

"A Alemanha não teve o controle do jogo em nenhum momento. É uma partida e um resultado históricos. Espero que nossos torcedores estejam orgulhosos", declarou o técnico espanhol da seleção portuguesa, Roberto Martínez.

Portugal buscará no domingo o segundo título da Liga das Nações, mais uma vez na Allianz Arena, em Munique, após já ter vencido a edição inaugural em 2019.

Com sua classificação para a final, está garantido que o torneio terá um campeão que já conquistou o troféu nas três edições anteriores, com a França tendo vencido em 2021 e a Espanha em 2023.

O vencedor de domingo será, portanto, o único bicampeão desta ainda jovem competição da Uefa, que tem apenas sete anos.

- Em nome do pai -

Para chegar à final, Portugal derrotou uma Alemanha que não vencia há um quarto de século e para a qual havia perdido nas últimas cinco partidas.

A última vitória sobre a Alemanha remonta à "era pré-Cristiano" da seleção portuguesa, na Eurocopa de 2000, quando venceu por 3 a 0 graças a um hat-trick de Sérgio Conceição, que, curiosamente, é pai de Francisco Conceição, um dos que marcaram nesta quarta-feira.

E o último triunfo de Portugal fora de casa contra a 'Mannschaft' foi há quatro décadas, em 1985.

Para a Alemanha, a decepção é enorme, tendo fracassado novamente em um torneio em seu próprio território, um ano após perder nas quartas de final da Eurocopa.

"Foi uma derrota merecida", declarou o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann. "Faltou-nos a solidez defensiva que tivemos nas partidas anteriores", lamentou em entrevista à DAZN.

Desde que conquistou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2017, a Alemanha vem acumulando decepções e não consegue fazer jus à sua brilhante história.

- Centenário amargo para Kimmich -

Na partida desta quarta-feira, os portugueses começaram dominando, mas a melhor chance do primeiro tempo foi do alemão Leon Goretzka, cujo chute foi defendido pelo goleiro Diogo Costa.

Após o intervalo, o jogo ganhou intensidade.

A Alemanha abriu o placar logo no início da segunda etapa (48') com um gol de Florian Wirtz, que finalizou com perfeição uma jogada do capitão Joshua Kimmich, que deu a assistência em sua 100ª partida pela seleção alemã.

Wirtz cabeceou para a meta de Diogo Costa e marcou seu sétimo gol pela seleção. Os portugueses pediram impedimento, mas o VAR validou o gol.

- Virada rápida -

Roberto Martínez então colocou Vitinha e Conceição em campo, e a seleção portuguesa melhorou.

Conceição empatou aos 63 minutos de jogo com um magnífico chute com efeito que surpreendeu Marc-André Ter Stegen.

Cinco minutos depois, Nuno Mendes deu uma assistência para Cristiano Ronaldo, que com espaço na área, veio em velocidade, se esticou e fez 2 a 1 para os visitantes.

A dois minutos do fim, Ter Stegen brilhou com duas grandes defesas em tentativas de Diogo Jota e Conceição, mantendo a Alemanha na luta até o final. Os alemães ainda acertaram a trave nos instantes finais na sua melhor chance de empatar.

A partida começou com cerca de dez minutos de atraso devido a uma chuva de granizo que forçou a interrupção do aquecimento.

Após o jogo, as nuvens pairam sobre Julian Nagelsmann e companhia, relegados a jogar no domingo a disputa pelo terceiro lugar.

jld/dr/iga/aam/am

© Agence France-Presse