China destina US$ 600 mil para apoiar países menos desenvolvidos e em processo de adesão à OMC

A China anunciou nesta quarta-feira, 4, uma contribuição de US$ 600 mil para o chamado Programa da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), que apoia países menos desenvolvidos (PMDs) e economias em processo de adesão à OMC.

O anúncio foi feito em uma cerimônia em Paris, com a presença da diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, e do ministro do Comércio da China, Wang Wentao

Criado em 2011, o Programa da China financia atividades como programas de estágios na OMC, mesas redondas sobre adesão, oficinas de acompanhamento e programas de compartilhamento de experiências dos PMDs, e tem contribuído para financiar a participação de autoridades desses países em conferências ministeriais da organização.

A iniciativa ocorre em meio ao distanciamento dos Estados Unidos de organismos multilaterais. Desde 2008, a China já destinou cerca de US$ 11 milhões para ajudar países em desenvolvimento a se integrarem ao sistema multilateral de comércio.