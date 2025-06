'Prático de usar': carregador sem fio da i2GO é compacto e conecta fácil

A praticidade de carregar celular, fones de ouvido e outros dispositivos por contato (indução), sem utilizar fios, é apreciada por muita gente. Nesse sentido, uma boa opção para realizar a tarefa é o dispositivo i2GO Pro. Só na Amazon, o produto registra mais de 2.800 avaliações de consumidores.

Por conta da versatilidade, esse tipo de produto pode ser útil para levar para onde preferir e carregar diferentes aparelhos, de maneira livre de cabos. Confira adiante em quais pontos esse dispositivo recebeu elogios dos consumidores e os principais pontos de atenção relatados.

O que o fabricante diz sobre o i2GO Pro?

Realiza carregamento por indução de celulares, fones de ouvido e outros aparelhos compatíveis com esse tipo de recarga;

Design leve e compacto;

Base antiderrapante;

Potência 10 watts;

Alcance de 3 mm a 8 mm;

Oferece garantia contra defeitos de fabricação por um ano.

O que diz quem comprou o carregador?

Com a nota média quatro (de um total de cinco estrelas), o carregador é elogiado principalmente pelo custo-benefício e praticidade. Confira a seguir alguns comentários:

Muito bom. Vale a compra. Conecta fácil com o telefone e carrega rápido. Recomendo. Leandro

Carregamento descomplicado. Muito prático de usar. Celular livre de cabos. Carregamento sem falhas. Carregador robusto e eficiente. Valdeci Gomes

Muito bom. Vale a compra. Conecta fácil com o telefone e carrega rapidamente. Recomendo. Leandro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que o produto apresenta um carregamento mais lento do que esperavam.

Bom custo-benefício. Mesmo com a recarga lenta, é um bom produto e supre a minha necessidade doméstica. Ricardo Carvalho

Fiquei arrependido com essa compra. Demora muito para carregar um iPhone. É extremamente lento. Em 30 minutos, não carrega nem 10%. Diogo P.

Tem um carregamento bastante lento e, se não colocar o celular exatamente na posição correta, ele não carrega. Camila

*Com informações de matéria publicada em 18/04/2025.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.