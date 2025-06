Ronilso: Decisão do STF é reposta não só à fuga, mas à afronta de Zambelli

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de mandar prender a deputada federal Carla Zambelli (PL), que fugiu para os Estados Unidos mesmos depois de ser condenada, não é uma resposta apenas à viagem inesperada, mas também uma afronta à Corte, avaliou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

Eu acho que essas medidas [de mandar prendê-la] não têm a ver só com a fuga. Eu acho que também que é uma resposta à afronta ao STF. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

A parlamentar e aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem que viajou para os Estados Unidos, mesmo condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão por mandar invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Horas depois da fuga, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu a prisão preventiva da deputada.

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido e determinou hoje a prisão de Zambelli. O magistrado solicitou a inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol.

Ela nunca deixou de fazer essa afronta, de mobilizar a sua base (cada vez mais rarefeita). E, de fato, eles estão comprometidos com essa distopia de que 'a luta deles é pelos direitos humanos e, em especial, pela liberdade de expressão no Brasil'.

A despeito dessa distopia na qual ela mesma acredita, tem algo que é realmente sério: não é só a afronta das instituições, da democracia brasileira, mas é uma mobilização constante, maior ou menor, de uma investida contra a democracia brasileira. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ao Canal UOL, Ronilso lembrou ainda que os Estados Unidos se tornaram um refúgio para os bolsonaristas após a eleição de Donald Trump.

De fato, os Estados Unidos —por conta do governo de Donald Trump— se tornaram um refúgio aos olhos de bolsonaristas. O país se tornou aquilo que o México e o Chile foram para a esquerda na época da ditadura militar. Eu acredito na ideia bolsonarista do acolhimento do governo Trump, no sentido de resistência à Justiça [brasileira] e à extradição. E, com isso, Carla Zambelli está muito próxima de dar mais um tiro no pé para a sua coleção.

Ela que foi praticamente escanteada pelo bolsonarismo e carrega esse fardo [de ser culpada pela derrota de Bolsonaro na última eleição] colocado pelo próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro, ao sair correndo com arma na mão [atrás de um apoiador de Lula]. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Em entrevista à rádio Auriverde, a deputada anunciou que tinha planos de sair dos Estados Unidos e se estabelecer na Europa. Zambelli possui cidadania italiana.

