Bomba da época da 2ª Guerra obriga 20 mil pessoas a evacuarem cidade história da Alemanha

Cerca de 20 mil pessoas terão que deixar suas casas na cidade alemã de Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, para que autoridades possam desativar com segurança três bombas da Segunda Guerra Mundial. É uma das maiores evacuações na história da cidade desde o fim do conflito, segundo a prefeitura.

A ordem de evacuação, válida a partir das 8h desta quarta-feira (04/06, madrugada do Brasil) para um raio de mil metros, afeta boa parte do centro antigo da cidade. Terão que ser esvaziados uma série de museus e hotéis, escolas, asilos, um hospital, três pontes e até mesmo os estúdios da emissora de TV alemã RTL.

As bombas, uma de uma tonelada e duas de duas toneladas, são de fabricação americana e foram encontradas nesta segunda-feira.

Evacuações por causa de bombas antigas não são raridade

Pivô da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha convive até hoje com a ameaça de bombas não detonadas daquele período. Há evacuações por causa disso todos os anos, sempre que operários escavam a terra para fazer alguma obra e descobrem algum explosivo adormecido sob o solo.

Isso é especialmente comum em Colônia, já que a cidade foi uma das mais bombardeadas no conflito.