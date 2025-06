Bolsas da Europa sobem com pacote fiscal alemão, mas preocupações comerciais limitam ganhos

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 4, com o índice alemão DAX atingindo um novo recorde após a aprovação de um pacote de alívio fiscal que visa impulsionar o crescimento da maior economia da Europa. Apesar do otimismo, os ganhos foram limitados pela incerteza em torno da política tarifária do governo Trump.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,16%, fechando aos 8.801,29 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, teve alta de 0,53%, aos 7.804,67 pontos. Em Milão, o FTSE MIB registrou leve alta de 0,02%, aos 40.080,88 pontos. Já em Madri, o Ibex 35 recuou 0,21%, a 14.090,00 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,49%, aos 7.419,91 pontos. Os dados são preliminares.

As ações das mineradoras se destacaram, com Anglo American subindo 2,4% e Glencore avançando 2%, impulsionadas pela entrada em vigor das tarifas de 50% sobre aço e alumínio anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que atingem a maioria dos países, mas terão impacto menor sobre o Reino Unido. As ações da Airbus também registraram forte alta, de 2,4%, após reportagem da Bloomberg apontar que companhias aéreas chinesas consideram encomendar centenas de aeronaves no próximo mês.

Em Frankfurt, o DAX avançou 0,71%, aos 24.262,63 pontos, fechando no seu maior nível histórico, depois de renovar recorde de máxima durante a sessão. O gabinete da Alemanha aprovou um pacote inicial de alívio fiscal no valor de 46 bilhões de euros, com o objetivo de reaquecer a economia até 2029, o que animou os mercados locais. Contudo, o projeto ainda deverá passar por aprovação do Parlamento alemão.

Apesar disso, os ganhos nas bolsas foram limitados pela vigência das tarifas americanas e pelas declarações de Trump, que afirmou ser "extremamente difícil" fechar um acordo com a China. Por outro lado, as conversas com a União Europeia parecem estar "no caminho certo", e representantes do bloco esperam concluir um acordo com os EUA antes de 9 de julho.

Mais cedo, dados da S&P Global mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu para abaixo da estimativa preliminar, indicando a maior contração da atividade em dois anos e meio. Em contrapartida, os PMIs da zona do euro e do Reino Unido surpreenderam positivamente.

Esses números antecedem a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), marcada para quinta-feira, quando é amplamente esperado um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros.

*Com informações da Dow Jones Newswires