Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em alívio fiscal alemão e tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/06/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, com o índice alemão DAX se aproximando de máximas históricas em meio a expectativas de aprovação de um pacote de alívio fiscal que impulsione o crescimento da Alemanha, maior economia da região, mas com o apetite por risco limitado pelas incertezas da errática política tarifária do governo Trump.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,59%, a 551,67 pontos.

O gabinete alemão espera aprovar o pacote - que prevê uma série de isenções fiscais para estimular empresas a ampliar investimentos - no Parlamento ainda hoje.

Mais cedo, pesquisa da S&P Global mostrou que o PMI de serviços da Alemanha caiu para 47,1 em maio, vindo abaixo da estimativa preliminar e marcando a maior contração da atividade em dois anos e meio. Os PMIs da zona do euro e do Reino Unido, por sua vez, surpreenderam positivamente.

O clima na Europa, no entanto, é de cautela após o presidente dos EUA, Donald Trump, cumprir a ameaça de dobrar tarifas sobre importações de aço e alumínio, para 50%, a partir desta quarta. Apenas o Reino Unido, que já fechou um acordo comercial com os EUA, continuará pagando tarifa de 25%.

Trump também postou durante a madrugada que é "extremamente difícil" fechar um acordo com o presidente da China, Xi Jinping, em um momento de impasse nas negociações comerciais entre os dois países. Nos últimos dias, o governo dos EUA vem sugerindo que Trump e Xi poderão conversar sobre tarifas nesta semana.

Às 7h08 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,66%, a de Londres avançava 0,13% e a de Paris ganhava 0,68%. As de Milão, Madri e Lisboa, por outro lado, tinham respectivas perdas de 0,27%, 0,13% e 0,38%.

