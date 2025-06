Bolsa Família de junho: consulte aqui o calendário de pagamentos

Os valores do Bolsa Família relativos ao mês de junho de 2025 já têm data definida para serem liberados.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os depósitos começarão a ser feitos a partir do dia 16 de junho. A ordem de liberação segue conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que está impresso no cartão do beneficiário (veja as datas mais abaixo).

Os pagamentos são realizados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o repasse é antecipado para o dia 10, encerrando antes do Natal.

Datas de pagamento do Bolsa Família - Junho/2025

NIS final 1: 16 de junho

NIS final 2: 17 de junho

NIS final 3: 18 de junho

NIS final 4: 19 de junho

NIS final 5: 20 de junho

NIS final 6: 23 de junho

NIS final 7: 24 de junho

NIS final 8: 25 de junho

NIS final 9: 26 de junho

NIS final 0: 27 de junho

Calendário anual de repasses do Bolsa Família em 2025

Janeiro: 20 a 31

Fevereiro: 17 a 28

Março: 18 a 31

Abril: 15 a 30

Maio: 19 a 30

Junho: 16 a 30

Julho: 18 a 31

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Quais são os benefícios pagos pelo Bolsa Família

O programa é composto por cinco tipos de repasses, voltados para atender necessidades específicas das famílias cadastradas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 mensais por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): Ajuda extra para garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 mensais por criança com menos de 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais por gestante ou por dependente de 7 a 17 anos incompletos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — o pagamento deste auxílio começa em setembro.

Regras para continuar recebendo o Bolsa Família

Para seguir no programa, as famílias precisam cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e educação:

Garantir frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Realizar o acompanhamento pré-natal em caso de gravidez;

Monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter o cartão de vacinação atualizado, conforme o cronograma oficial do Ministério da Saúde.

Importante: manter a matrícula escolar ativa e vacinas em dia são medidas essenciais para evitar o bloqueio ou a suspensão dos pagamentos. Ficar atento aos prazos e exigências ajuda a garantir a continuidade do benefício.