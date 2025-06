BC do Japão deve avaliar desaceleração do ritmo de redução dos títulos no próximo ano, segundo fontes

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão está avaliando desacelerar o ritmo de redução de suas compras de títulos a partir do próximo ano fiscal, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto, uma medida que sinalizaria seu foco em evitar grandes transtornos no mercado de títulos.

A medida viria na esteira do aumento da volatilidade no mercado de títulos públicos japoneses, com os rendimentos superlongos tendo atingido níveis recordes no mês passado, refletindo a preocupação dos investidores com a piora das finanças públicas do Japão.

Ainda não há consenso dentro do banco central japonês, já que alguns preferem manter o ritmo atual pois acreditam que o banco deve se concentrar em reduzir sua presença no mercado de títulos, disseram as fontes.

Uma decisão final será tomada na próxima reunião de política monetária do Banco do Japão, em 16 e 17 de junho, quando a diretoria realizará uma revisão do atual plano de redução gradual que vai até março e apresentará um programa subsequente para abril de 2026 em diante.

O Banco do Japão recebeu um número considerável de solicitações de participantes do mercado de títulos para cortar o tamanho de sua redução trimestral para cerca de 200 bilhões de ienes, mostrou na segunda-feira a ata de sua reunião de 20 e 21 de maio com instituições bancárias e financeiras.

Algumas autoridades consideram essas opiniões como um número razoável, disseram as fontes.

Isso seria a metade do tamanho da redução prevista no plano atual estabelecido no ano passado, segundo o qual o banco central corta a compra de títulos em cerca de 400 bilhões de ienes por trimestre até março de 2026.

(Reportagem de Leika Kihara, reportagem adicional de Takahiko Wada)