Aprovação de Lula melhora levemente no Nordeste e no Sul e piora no Sudeste, diz Genial/Quaest

São Paulo 04/06/2025 07h51 A aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma leve melhora no Nordeste em maio, embora tenha se mantido dentro da margem de erro regional de 4 pontos porcentuais, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 4. Na região, a desaprovação estancou e oscilou de 46% para 44%. Já o índice positivo foi de 52% para 54%. Nesse sentido, a Região Sul também mostrou uma tímida recuperação. A desaprovação parou de subir e oscilou de 64% para 62%, enquanto a aprovação foi de 34% para 37%. A margem de erro da região é de seis pontos. No entanto, as Regiões Sudeste e Centro-Oeste/Norte mantiveram-se em queda. No Sudeste, a desaprovação foi de 60% para 64% (margem de erro de 3 pontos) e nas demais, de 52% para 55% (margem de oito pontos). Foram realizadas 2.004 entrevistas face a face com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. O nível de confiança é de 95%.