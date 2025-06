Americano é acusado de ameaçar matar Trump em postagens no Facebook

Promotores federais dos EUA acusaram um homem do sul da Califórnia de ameaçar matar o presidente Donald Trump em postagens no Facebook.

O que aconteceu

Thomas Eugene Streavel, de 73 anos, foi indiciado na semana passada por três acusações de ameaça. "O tipo de retórica e ameaças feitas por este réu são semelhantes aos que levaram a um atentado contra a vida do Presidente no ano passado", disse o procurador dos Estados Unidos, Bill Essayli.

Streavel publicou mensagens antes e depois da eleição presidencial de 2024, expressando seu desejo de prejudicar o republicano durante a corrida eleitoral e, depois, sobre um possível assassinato do presidente recém-eleito. "Deixe-me colocar uma bala bem entre as orelhas do seu presidente eleito. Esse é o meu propósito de vida", escreveu na plataforma no dia 19 de novembro de 2024. Dias depois, ele continuou com as intimidações: ''Minha missão da minha vida é matar o perdedor inútil e minha missão começa hoje à noite, então tome cuidado, Trump.''

Trump é um homem morto, caminhando por enquanto, até que um patriota como eu exploda seus miolos em um futuro muito próximo.

Thomas Eugene Streavel, no Facebook

Ele foi preso na segunda-feira e julgado ontem no Tribunal Distrital em Riverside. O homem se declarou inocente de todas as acusações e um segundo julgamento foi marcado para 28 de julho. Um juiz determinou sua soltura mediante o pagamento de fiança de US$ 10 mil (Cerca de R$ 50 mil na cotação atual).

O Serviço Secreto dos Estados Unidos também está investigando o caso. Se condenado, Streavel enfrentará uma pena máxima legal de cinco anos de prisão federal por cada acusação, informou o Departamento de Justiça em comunicado à imprensa.