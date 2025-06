Adolescente confessa envenenamento com bolo; quanto tempo ficará detida?

A jovem de 17 anos que confessou ter matado uma adolescente com um bolo envenenado será submetida a medida socioeducativa e pode ser internada por até três anos. A legislação brasileira veda a responsabilização penal de menores e determina tratamento educativo, mesmo em casos de crimes graves.

O que aconteceu

A adolescente confessou à polícia ter matado Ana Luiza de Oliveira Neves com um bolo envenenado entregue em Itapecerica da Serra (SP). O doce foi deixado com um bilhete anônimo na casa da vítima no sábado (1º), e Ana começou a passar mal horas depois. Ela morreu no dia seguinte.

Segundo a investigação, a motivação foi ciúme: as vítimas teriam se relacionado com o mesmo rapaz. O caso de Ana Luiza não seria o único. A jovem já havia tentado envenenar outra adolescente, em 15 de maio, usando a mesma tática — bolo com elogios escritos em bilhete. A outra vítima sobreviveu.

A autora do crime tem 17 anos e comprou o veneno pela internet, segundo a polícia. Após confessar em depoimento, ela permanece apreendida enquanto o delegado aguarda decisão judicial para a internação provisória na Fundação Casa.

O que diz a lei

Adolescentes de 12 a 17 anos não são julgados como adultos e não podem ser condenados à prisão. A Constituição e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) preveem que atos como homicídio doloso sejam tratados como "atos infracionais", com aplicação de medidas socioeducativas.

A mais severa delas é a internação, que pode durar no máximo três anos, mesmo em crimes com morte. Ela só pode ser aplicada quando há violência ou grave ameaça à pessoa, reincidência ou descumprimento de medida anterior. A cada seis meses, o caso deve ser reavaliado pelo Judiciário.

A jovem envolvida no caso de Ana Luiza pode cumprir esse período em unidade da Fundação Casa. Segundo o artigo 112 do ECA, a internação é a medida mais severa e deve ser aplicada apenas em casos excepcionais.

A aplicação segue as diretrizes do Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), instituído pela Lei nº 12.594/2012. Essa norma determina que a internação seja proporcional ao ato cometido, voltada à ressocialização e acompanhada por um plano individual de atendimento, com acesso à educação e suporte psicológico.

Mesmo em crimes com morte, como no caso de Ana Luiza, o tempo máximo de internação é de três anos.

Apesar da comoção gerada por crimes praticados por adolescentes, o Brasil não permite que menores de 18 anos sejam responsabilizados penalmente. Especialistas afirmam que isso não é uma falha, mas uma escolha civilizatória baseada na doutrina da proteção integral.

Propostas de redução da maioridade penal ou endurecimento de medidas para casos graves seguem em debate. Uma das alternativas discutidas por juristas é ampliar o tempo máximo de internação para até seis anos nos crimes mais graves, sem romper com os princípios da socioeducação.

* Com matérias publicadas em 02/04/2025 e 12/07/2010; e da Folha de SP publicada em 03/06/2025.