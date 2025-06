Aço Brasil ressalta importância da atuação do MRE e MDIC, visando retorno a acordo de 2018

O Instituto Aço Brasil disse que recebeu com grande preocupação a elevação da tarifa de importação de aço para 50%, oficializada na terça-feira, 3, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para a entidade, a importância da atuação do governo brasileiro, por intermédio dos Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), visando o restabelecimento do acordo bilateral estabelecido em 2018, que permitia a exportação de aço brasileiro aos EUA dentro de cotas, sem a aplicação de tarifas adicionais.

"A medida agrava o já delicado cenário global do setor, caracterizado pelo excesso de capacidade na ordem de 620 milhões de toneladas. A medida intensifica práticas protecionistas e compromete a estabilidade do comércio internacional de aço", afirma.

Em 2024, segundo dados citados pela entidade, os EUA importaram 5,6 milhões de toneladas de placas de aço, sendo 3,4 milhões de toneladas provenientes do Brasil.

"Os dados evidenciam que a demanda por esse insumo não será suprida internamente de forma imediata, tornando a imposição de tarifas adicionais prejudicial, tanto para exportadores brasileiros quanto para setores industriais norte-americanos", afirmou o Aço Brasil em nota.

O Instituto acrescenta que está à disposição da indústria brasileira do aço em contribuir para a construção de um ambiente de comércio internacional pautado por regras claras, previsibilidade e respeito mútuo. "Seguimos confiantes de que, por meio do diálogo e da cooperação entre os governos, será possível encontrar soluções que fortaleçam as relações e beneficiem as cadeias produtivas dos dois países", complementa a entidade.