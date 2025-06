Vivara vai abrir centro de distribuição no Espírito Santo este ano

SÃO PAULO (Reuters) - A Vivara anunciou na noite de segunda-feira que vai abrir um novo centro de distribuição no Estado do Espírito Santo, com previsão de inauguração no segundo semestre deste ano, conforme comunicado divulgado ao mercado.

A rede de joalherias disse que o novo centro irá fortalecer sua malha logística "em linha com a trajetória de crescimento orgânico via abertura de lojas das marcas Vivara e Life", além de contribuir para a otimização dos custos operacionais.

O grupo, que registrou um salto no lucro do primeiro trimestre na base anual, espera abrir de 40 a 50 lojas este ano, sendo a maioria sob a marca Life, que trabalha mais com produtos à base de prata e itens com preços menores que os das lojas Vivara.

Por volta das 13h30, a ação da Vivara era negociada com alta de 2,15%, a R$26,66, enquanto o índice de referência da bolsa brasileira, Ibovespa, subia 0,23%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)