Violência na comemoração do título do PSG levanta debate sobre segurança de eventos esportivos na França

A vitória do PSG na Liga dos Campeões no sábado (31) continua sendo destaque na imprensa francesa nesta terça-feira (3), mas, dessa vez, é a violência durante as comemorações que ganha as manchetes dos jornais. Durante o fim de semana, a polícia realizou 650 detenções em Paris e em toda a França, um número recorde.

"Que vergonha!", diz Le Parisien sobre os incidentes que mancharam as celebrações do primeiro título do Paris Saint-Germain na Champions. Na "França, a manutenção da ordem se transformou em gestão da desordem", lamenta o periódico. Para o jornal, a violência do fim de semana levanta questionamentos sobre a segurança em celebrações populares, já que a cada evento, um roteiro conhecido se repete: comércios saqueados, carros queimados, confrontos com a polícia.

Na noite de sábado (31), 5.400 agentes da polícia foram mobilizados, metade deles somente na avenida Champs-Élysées. De acordo com policiais entrevistados, a grande dificuldade deste tipo de situação é que indivíduos violentos se misturam aos torcedores pacíficos.

Mas para especialistas entrevistados pelo jornal, a tática do dispositivo policial não era a mais adaptada. Assim como durante os Jogos Olímpicos de Paris, para a final, foram organizadas bolhas de segurança em torno de pontos críticos como o estádio Parque dos Príncipes e a Avenida Champs-Élysées. Isso apenas levou ao deslocamento da violência a outras áreas da cidade.

Le Parisien também destaca o plano de segurança instaurado pelo Parque dos Príncipes em 2010, que conseguiu erradicar a violência no estádio. A publicação também cita os exemplos de outras capitais como Barcelona e Madri, onde, apesar do grande entusiasmo pelo futebol, as celebrações de títulos acontecem de maneira tranquila.

Polícia deve rever métodos

"O Estado deve se atualizar diante da violência", diz Le Figaro, para quem as forças de ordem mobilizadas no sábado não foram suficientes.

O jornal questiona a mensagem do governo, ao pedir aos comerciantes da "mais bonita avenida do mundo", a Champs-Élysées, de fechar as lojas para se proteger e, ainda assim, não conseguir evitar pilhagens e quebra-quebra.

"A polícia deve reformar seus métodos de operação", afirma um colunista do jornal.

Já o editorial do Libération se concentra nas violências sexistas e sexuais durante as celebrações esportivas. O editorial destaca relatos de contas de redes sociais de mulheres denunciando homens agressivos. Muitas renunciaram a sair para comemorar por medo. "Talvez seja hora de analisar seriamente esta questão", insiste o jornal.