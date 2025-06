Post edita fala e insinua que Bolsonaro é a favor de contar mentiras

Um vídeo editado e compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que "falar a verdade não te leva a lugar nenhum" e que "você tem que mentir".

As publicações enganosas recortaram as declarações de Bolsonaro e as tiraram do contexto, dando a impressão de que ele é a favor de mentir. No conteúdo original, o ex-presidente disse que outras pessoas o aconselharam a não falar a verdade em sua campanha à Presidência.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A postagem contém um vídeo de um trecho de uma entrevista de Bolsonaro. "Falando a verdade tu não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário-mínimo. Se não falar isso aí, você não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais e com alguma inteligência chega. E não tô falando nenhuma mentira aqui; é verdade".

"Quem acreditou se ferrou! 'A regra é mentir, se não mentir não chega a lugar nenhum, quem mente chega!' Bolsonaro confessa estelionato eleitoral", diz o texto sobreposto ao vídeo.

Por que é distorcido

Fala de Bolsonaro foi editada. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, que foi publicado em 14 de outubro de 2022. Na ocasião, Bolsonaro foi o convidado do canal Paparazzo Rubro-Negro e, entre outros assuntos, falou sobre os comentários que ouviu em sua campanha para a Presidência da República. "Quantas vezes 'nego' chegava para mim e falava: 'Falando a verdade tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário-mínimo. Se não falar isso aí, você não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais e com alguma inteligência, chega" (aqui e abaixo). Ou seja: em sua fala na íntegra, Bolsonaro se referia a outras pessoas que o "aconselharam" a mentir.

YouTube retirou vídeo do ar por violação de conteúdo. O YouTube acatou uma decisão da Justiça e retirou do ar a entrevista completa de Bolsonaro ao Paparazzo Rubro-Negro. De acordo com o YouTube, declarações do ex-presidente sobre a pandemia da covid-19 violaram as políticas da plataforma, o que motivou a remoção do conteúdo (aqui). Porém, o trecho específico utilizado pelas publicações enganosas continua no ar, como se verifica logo acima.

Bolsonaro criou polêmica ao dizer que "pintou um clima" com meninas venezuelanas. Na mesma entrevista, o ex-presidente relatou um encontro dele com garotas venezuelanas em São Sebastião, na periferia do Distrito Federal: "Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas". As declarações viralizaram nas redes sociais e foram utilizadas por adversários de Bolsonaro (aqui).

