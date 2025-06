Vídeo que mostra escultura de areia de Lula foi criado por IA

É falso um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra uma escultura de areia feita na praia em homenagem ao presidente Lula (PT).

O conteúdo foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo de uma escultura de areia em homenagem a Lula. O presidente é retratado segurando um chapéu na mão esquerda e o braço direito está erguido, com o dedo indicador apontando para o céu.

Ao redor da escultura, aparecem seis pessoas: quatro delas usam camisetas vermelhas; em três, é possível ver as letras "PT" na cor branca. Um homem de camiseta azul aparece mexendo na obra, enquanto uma mulher de camiseta branca e calça jeans surge no final do vídeo. Algumas destas pessoas usam celulares e uma câmera para registrar a cena.

"Escultura de areia de lula", diz a frase sobreposta ao vídeo.

Por que é falso

Vídeo foi feito por inteligência artificial. O UOL Confere submeteu as cenas compartilhadas pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital de conteúdo. A ferramenta apontou uma possibilidade de 95,7% de o vídeo ter sido gerado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Análise do Hive Moderation evidencia uso de IA em vídeo que mostra escultura de areia de Lula Imagem: Reprodução

Imagens têm falhas típicas de IA. É possível verificar ao longo do vídeo alguns erros característicos de materiais produzidos a partir de inteligência artificial. Os dedos da mão esquerda do homem que segura uma câmera mudam de tamanho conforme a imagem avança (abaixo, em azul). Um dos homens agachados está mexendo na areia e, de repente, aparece com um celular na mão (em amarelo). A mulher de camiseta vermelha surge com as mãos vazias e na sequência está segurando um celular (em vermelho). Os dedos da mão direita do homem que está mexendo na escultura estão deformados (em rosa).

Detalhes em vídeo de escultura de areia de Lula mostram falhas características de conteúdos gerados por IA Imagem: Reprodução

Vídeo tem aviso de que foi gerado por IA. O conteúdo tem uma marca d'água que leva a um perfil no TikTok responsável pela publicação original. O post contém o seguinte aviso: "Marcado pelo criador como gerado por IA" (abaixo). Mesmo com o alerta, algumas pessoas postaram comentários acreditando tratar-se de um vídeo verdadeiro.

Autor de post original de vídeo de escultura de areia de Lula destacou que conteúdo foi gerado por IA Imagem: Reprodução

Perfil traz outros vídeos feitos por IA com homenagens a Lula. Na mesma página, é possível encontrar outros conteúdos igualmente gerados por inteligência artificial e que trazem artistas fazendo esculturas de Lula na areia (aqui), na madeira (aqui), na argila (aqui) ou com tijolos (aqui e aqui).

Vídeo de escultura de areia de Bolsonaro também foi criado por IA. Além de Lula, também há vídeos circulando nas redes sociais com esculturas de areia feitas em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Da mesma forma, estas imagens também foram criadas por inteligência artificial, como verificou o projeto Comprova (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica.

