Porta-aviões dos EUA esteve no Rio em 2024, e não em maio deste ano

Posts nas redes sociais enganam ao afirmar que um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos atracou no Rio de Janeiro em maio deste ano.

A gravação é verdadeira, mas foi feita em 2024. Além disso, não há qualquer registro na imprensa nem comunicados oficiais que confirmem a passagem de um porta-aviões norte-americano pelo Rio no mês passado.

O UOL Confere considera distorcido conteúdo que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Vídeo que mostra um porta-aviões traz escrito: "Porta-aviões da Marinha dos EUA chega ao Rio, 23/5/2025". E continua: "Olha lula manda as melancias ir lá expulsar os americanos." O vídeo tem a logomarca do site Metrópoles.

Por que é distorcido

Vídeo original foi publicado há um ano. Uma busca no Google utilizando o texto que acompanha o vídeo desinformativo leva a uma publicação no canal do YouTube do site Metrópoles, feita em 22 de maio de 2024. É possível observar que se tratam das mesmas imagens (aqui).

Legenda foi adulterada. No conteúdo original, o texto dizia: "Porta-aviões da Marinha dos EUA chega ao Rio de Janeiro em missão de rotina". No post desinformativo, é cortada a parte final e inserida uma data recente.

Não há registros de um porta-aviões dos EUA no Brasil no mês passado. Nenhum veículo de imprensa noticiou sobre a vinda da marinha americana ao Brasil este ano (aqui).

O navio pertence à Marinha dos Estados Unidos e realizou uma missão de rotina. USS George Washington (CVN 73) chegou ao Rio dia 20 de maio de 2024 para exercícios navais conjuntos com a Marinha brasileira na operação Southern Seas - 2024 (aqui, aqui e aqui).

USS George Washington (CVN-73) é um porta-aviões de propulsão nuclear. Segundo o site da Marinha norte-americana, ele faz parte da classe Nimitz e homenageia o primeiro presidente dos Estados Unidos. "Sua missão é conduzir operações aéreas de guerra e apoiar o planejamento, controle, coordenação e integração dos esquadrões aéreo do porta-aviões" (aqui, em inglês).

Viralização: Uma publicação no Facebook tem 2.600 curtidas e mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Reuters e Estadão

