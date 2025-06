Vereador Leniel Borel afasta assessor acusado de estupro por mulher no RJ

O vereador Leniel Borel (PP) afastou um assessor parlamentar acusado de estupro pela influenciadora digital Izabelly Vidal. O homem nega o crime e diz que foi vítima de tentativa de extorsão.

O que aconteceu

Influenciadora diz que estupro ocorreu em um hotel na Baixada Fluminense. Izabelly publicou vídeos andando nas ruas, pedindo ajuda na madrugada de ontem. "Gente, eu acabei de ser estuprada, tô pelada na rua, estou pedindo ajuda e ninguém para. Socorro!", dizia.

Izabelly procurou a polícia e registrou queixa. Ela afirmou que estava no hotel com o assessor, identificado como Mateus Ferreira, após ele sugerir levá-la ao um local seguro. A influenciadora estaria com medo por ter feito acusações de que o influenciador Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração de menores, aliciava menores de idade. Em 2024, a defesa do influenciador declarou ao UOL que não havia infração aos direitos de crianças e adolescentes.

Izabelly diz que havia procurado o gabinete de Borel para detalhar a denúncia contra Hytalo. A influenciador diz que, enquanto estava no hotel, o assessor foi até o quarto e tentou abusar sexualmente dela. Ela também contou que foi impedida de sair do local.

A prova de que a internet não existe: eu acabei de ser estuprada e estou pedindo ajuda, e ninguém para. Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha

Izabelly Vidal, em um dos vídeos publicados nas redes

A mulher procurou a polícia e prestou queixa. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e remetido à 64ª DP (São João de Meriti). A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Funcionário foi afastado

O vereador Leniel Borel afirmou que afastou o assessor ao tomar conhecimento do caso. "Confio na investigação da Polícia Civil e espero que os fatos sejam apurados com seriedade e justiça", disse em um vídeo publicado no Instagram.

O assessor nega o crime e diz que foi vítima de extorsão. "Eu estava ali com a garota, eu sendo assessor parlamentar, e ela, com maconha. Eu pensei: 'Preciso me respaldar'. E bati a foto para ter como prova. Ali foi o gatilho. Ela começou a dizer que eu era do sistema, que estava sendo usado. Se eu falasse um ai, ela gritava mais ainda e batia na janela, dizia que ia fazer pior. E começou a neurose dela", disse Mateus em vídeo no Instagram.Ela

Ela começou a me extorquir, dizer que queria R$ 50 mil, dizer que eu estava com escuta. Ela pegou meu relógio e tacou no chão, relógio que eu comprei com meu primeiro salário. Ela começou a dizer que eu tinha estuprado ela e a surtar falando de Virginia, Alexandre de Moraes, Hytalo Santos. Eu me vi sem saída e corri para recepção para chamar a polícia.

Mateus Ferreira, em vídeo no Instagram

O assessor também registrou um boletim de ocorrência por extorsão contra Izabelly. "Eu sei da minha inocência, eu sei o que eu fiz, eu sei a minha intenção de ajudá-la. Eu não estava ajudando ela por interesse, pelo contrário. Eu estava ajudando ela pelas crianças, pelo que eu aprendi como vereador", afirmou.

O UOL tenta contato com a defesa dos envolvidos. A Câmara Municipal do Rio também foi procurada, mas não retornou. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.