Veja a reação de delegado da PF ao descobrir por Moraes que era investigado

O delegado da Polícia Federal, Caio Pelim, foi depor como testemunha e descobriu, pelo ministro Alexandre de Moraes que era na verdade investigado. O vídeo do depoimento foi divulgado hoje.

O que aconteceu

Pelim foi chamado como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Policial depôs no dia 27 de maio e foi surpreendido ao ser informado que estava sendo investigado no inquérito sobre as operações da PRF para realização de blitz no segundo turno das eleições para supostamente impedir a votação de eleitores do Nordeste. "Desconheço qualquer investigação contra minha pessoa", afirmou.

Antes do início do depoimento, porém, a PGR (Procuradoria-Geral da República) avisou que ele estava entre os investigados no inquérito. A defesa de Torres respondeu que o inquérito já teria sido encerrado, ao que foi surpreendida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ministro afirmou que inquérito foi prorrogado após pedido da PGR. Segundo Moraes, a investigação segue em andamento após um pedido do procurador-geral da República para a Polícia Federal.

Em 2022, Pelim era diretor de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Nessa condição, ele participou de reuniões nas quais foram discutidas estratégias de atuação da PF e da PRF para as eleições daquele ano —foi no contexto destes eventos que ele depôs.