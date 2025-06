USP é eleita melhor universidade da América Latina; Brasil tem 53 na lista

O CWUR (Centro para Rankings Universitários Mundiais) apresentou sua lista com a classificação das 2.000 melhores universidades do mundo. Entre as instituições da América Latina, a USP (Universidade de São Paulo) está em primeiro lugar.

O que aconteceu

A CWUR avalia quatro pilares para definir o ranking das universidades: educação (com peso de 25%), empregabilidade (25%), corpo docente (10%) e pesquisa, o fator mais importante, que corresponde a 40% da nota. Em 2025, foram analisados 74 milhões de dados.

USP é a melhor da América Latina. A universidade ocupa a 118ª posição na lista - o que representa uma queda de uma colocação em relação a 2024. Segundo os analistas, a Universidade de São Paulo apresentou queda na avaliação de todos os indicadores.

O Brasil tem 53 universidades no ranking. Além da USP, o top 5 inclui a Universidade Federal do Rio de Janeiro (331ª), a Universidade Estadual de Campinas (369ª), a Universidade Estadual Paulista (454ª) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (476ª).

A maioria dos destaques são instituições federais. Mas há também universidades particulares, como a Fundação Getúlio Vargas (880ª), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1506ª), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1774ª) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1785ª).

Top 10 universidades do Brasil

1 - USP - Universidade de São Paulo (118º)

2 - UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (331º)

3 - Unicamp - Universidade Estadual de Campinas (369º)

4 - Unesp - Universidade Estadual Paulista (454º)

5 - UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (476º)

6 - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (497º)

7 - Unifesp - Universidade Federal de São Paulo (617º)

8 - Fundação Oswaldo Cruz (668º)

9 - UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (727º)

10 - UFPR - Universidade Federal do Paraná (783º)

EUA dominam ranking internacional

Harvard foi considerada a melhor universidade do mundo. Em meio a uma disputa com Donald Trump, a instituição ocupa o primeiro lugar entre os centros de ensino analisados. Após declarar que revogaria imediatamente a permissão de matrícula de estrangeiros, o governo americano recuou e deu 30 dias para que Harvard contestasse a decisão na Justiça.

Estados Unidos ocupam 80% do top 10 do ranking. Além de Harvard, estão na lista o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (2º), Universidade de Stanford (3º), Universidade de Princeton (6º), Universidade da Pensilvânia (7º), Universidade Colúmbia (8º), Universidade de Yale (9º) e Universidade de Chicago (10º).

China lidera ranking com o maior número de universidades na lista. Ao todo, o país asiático conta com 346 instituições, seguido pelos Estados Unidos, com 319; Japão, com 109; e Reino Unido, com 89.

Top 10 universidades do mundo

1 - Universidade de Harvard (EUA)

2 - Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA)

3 - Universidade de Stanford (EUA)

4 - Universidade de Cambridge (Reino Unido)

5 - Universidade de Oxford (Reino Unido)

6 - Universidade de Princeton (EUA)

7 - Universidade da Pensilvânia (EUA)

8 - Universidade de Columbia (EUA)

9 - Universidade de Yale (EUA)

10 - Universidade de Chicago (EUA)