UE não recebeu carta dos EUA exigindo melhor oferta em negociações comerciais, diz fonte

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não recebeu uma carta dos Estados Unidos na qual o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, exigia que os países do bloco apresentassem sua melhor oferta nas negociações comerciais até quarta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações.

Após um telefonema com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Trump restabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir a continuidade das negociações entre Washington e Bruxelas.

Não ficou imediatamente claro se a carta, um rascunho visto pela Reuters, já havia sido enviada aos parceiros de negociação.

Um porta-voz da Comissão Europeia se recusou a fornecer detalhes sobre documentos e ofertas trocados entre a UE e os EUA em suas negociações comerciais.

"O que podemos dizer é que, após o recente telefonema entre os presidentes von der Leyen e Trump, ambos os lados concordaram em acelerar o ritmo das negociações", disse o porta-voz, apontando para as negociações desta semana com as equipes técnicas em Washington e uma próxima reunião entre o comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em Paris.

(Reportagem de Philip Blenkinsop e Julia Payne)