Ucrânia diz que atingiu ponte russa para Crimeia com explosivos submarinos

KIEV (Reuters) - O serviço de segurança SBU da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que atingiu com explosivos a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia abaixo do nível da água.

Em um comunicado, o SBU disse que usou 1.100 kg de explosivos que foram detonados no início da manhã e danificaram os pilares subaquáticos da ponte, uma rota de abastecimento fundamental para as forças russas na Ucrânia no passado.

A agência oficial russa, que fornece atualizações regulares sobre a situação da ponte, disse que sua operação foi suspensa por cerca de três horas entre 4h e 7h da manhã, horário local.

Não deu nenhuma razão para o fechamento temporário, mas disse que a ponte havia sido reaberta e estava funcionando normalmente.

"Anteriormente, atingimos a Ponte da Crimeia duas vezes, em 2022 e 2023. Portanto, hoje continuamos essa tradição debaixo d'água", disse o SBU em seu comunicado, acrescentando que a operação havia sido preparada durante vários meses.

O SBU compartilhou imagens de vídeo que mostravam uma explosão próxima a um dos muitos pilares de suporte da ponte.

A Reuters conseguiu confirmar a localização a partir da estrutura e dos elementos de sustentação da ponte que correspondiam às imagens de satélite e de arquivo da área. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente quando o vídeo foi filmado.

Blogueiros militares russos disseram que o ataque não foi bem-sucedido e especularam que ele havia sido realizado por um drone marítimo ucraniano.

No domingo, a Ucrânia lançou drones em uma operação para atacar aviões bombardeiros russos de longo alcance com capacidade nuclear em campos de aviação distantes na Rússia.

A ponte da Crimeia de 19 km sobre o Estreito de Kerch é a única ligação direta entre a rede de transporte da Rússia e a península da Crimeia, que Moscou anexou da Ucrânia em 2014.

