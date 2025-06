Vídeo mostra lagartixas na Indonésia; não calangos à venda em Crato (CE)

Um vídeo que circula nas redes sociais engana ao afirmar que calangos estão sendo vendidos na cidade de Crato, no Ceará.

As imagens originais foram feitas na Indonésia e mostram o manuseio de uma espécie de réptil chamada tokay gecko, também conhecida como lagartixa-tokay, que não existe no Brasil.

O que diz o post

Vídeo mostra algumas pessoas mexendo em uma caixa branca cheia de lagartixas mortas. A legenda que acompanha o vídeo diz: "Iguaria! Calangos são vendidos em Feira no Crato (CE), moradores relatam ser a carne principal do almoço".

Por que é falso

Imagens não são de feira em Crato (CE). O vídeo que circula foi gravado na Indonésia. Por meio de busca reversa, o UOL Confere identificou a publicação original, feita em 4 de dezembro de 2024 (aqui e abaixo). O perfil tem diversos vídeos que mostram lagartixas acompanhadas da hashtag #tokaygecko.

De cordo com especialista, espécie não é comum no Brasil. A tokay gecko é conhecida como lagartixa-tokay. "Essa espécie de réptil é nativa da Ásia e das Ilhas do Pacífico", afirma Ronison Bino, biólogo e técnico do Laboratório de Anatomia e Zoologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters e Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news